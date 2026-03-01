 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Detuvieron a un joven acusado de agredir a su pareja después del carnaval

Un hombre de 27 años fue detenido en la madrugada del domingo acusado de agredir físicamente a su pareja en la vía pública, en un hecho ocurrido en inmediaciones de Mosto e Ituzaingó.

1 Mar, 2026, 11:22 AM

El episodio se registró alrededor de las 04:30, luego de que personal del Comando Radioeléctrico tomara conocimiento de una agresión en la zona. Según relató la víctima, una mujer de 36 años, momentos antes ambos se encontraban en el Corsódromo presenciando el Carnaval del País, donde el joven habría iniciado una discusión por celos, lo que motivó que se retiraran por separado.

 

Horas después, ya fuera del predio, volvieron a cruzarse en la vía pública, en la zona de Mosto y Colombo. Allí, según la denuncia, el hombre le habría dado una bofetada en el rostro mientras la insultaba. La mujer continuó caminando hasta llegar a Mosto e Ituzaingó, donde el agresor la habría sujetado del cuello, situación que fue advertida por terceros que intervinieron para auxiliarla.

 

Con intervención de la Fiscalía de Género, se dispuso la inmediata detención del acusado, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

 

La mujer fue asistida, examinada por el médico policial y trasladada a Comisaría de la Mujer, donde se radicó la denuncia correspondiente y se gestionó la instalación de un Botón Antipánico (BAP) como medida preventiva.

Temas

POLICIALES

