Carnaval en Costanera: una multitud de vecinos y turistas vibró en una noche histórica

Desde las 20.30 de este domingo, la ciudad volvió a latir al ritmo de una de las expresiones identitarias de nuestra cultura. A horas del final de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, miles de vecinos y turistas se reunieron en la primera edición de "Carnaval en Costanera", para extender la pasión.

Con sillas, reposeras, o simplemente parado, el público ocupó todo el corredor desde Los Obeliscos hasta la Plaza Almeida (explaza Colón) disfrutando del espectáculo, único en la ciudad, que englobó a las batucadas Los Pibes, Las Audaces, Batería Aplanadora y Sonido de Parche; a pasistas y a Toque de Samba.

El desfile partió desde los Obeliscos y avanzó al sonido de bombos y redoblantes, con niños que danzaban, generando el aplauso de las familias. Al llegar al escenario central, ubicado frente a Plaza Almeida, cada batucada completó su show.

En ese marco, el intendente Mauricio Davico agradeció a las comparsas y a todos los trabajadores que hacen posible el Carnaval durante todo el año. “Quiero agradecer a todas las comparsas, a todos los clubes que hacen posible el Carnaval de Gualeguaychú, que es tan importante para nuestra ciudad.

En este caso a las cuatro comparsas, Ara Yeví, Marí Marí, Papelitos y O’Bahía, y a todos los protagonistas de cada comparsa, desde los soldadores a los directores, de los talladores a las costureras y todos los que trabajan durante todo el año”, expresó. “Yo creo que todas las comparsas ya ganaron, porque durante las once noches miles de personas aplaudieron el trabajo de cada uno de ustedes, afirmó.

El jefe comunal también dedicó un momento especial a la memoria de Teresita Pighetti, exreina del Carnaval y referente de nuevas generaciones. Propuso reemplazar el minuto de silencio por un minuto de aplauso. La Costanera respondió con palmas en alto y una ovación sostenida que envolvió el escenario en uno de los pasajes más conmovedores de la noche.

La apertura estuvo a cargo de la Batucada Los Pibes; luego fue el turno de Las Audaces; más tarde se presentó Batería Aplanadora y el cierre lo realizó Sonido de Parche. Las pasistas invitadas, Martina Ghiglia y Rosario Sánchez, junto a pasistas de la comparsa Amancay de Urdinarrain, aportaron brillo y cercanía, bailando junto a decenas de niños que imitaban cada movimiento a pocos metros del escenario, mientras Toque de Samba hizo cantar al público con cada una de sus canciones.

Se montó una posta sanitaria dispuesta por la Subsecretaría de Salud para acompañar la jornada, mientras que se destacó el trabajo incansable de Defensa Civil, de la Dirección de Tránsito, de Higiene Urbana y de la Agencia de Seguridad. La noche transcurrió sin inconvenientes y tuvo la cobertura de seguridad de la Prefectura.

Del evento también participaron la viceintendenta Julieta Carrazza y funcionarios municipales.

Carnaval en Costanera resaltó el orgullo y el sentido de pertenencia que los gualeguaychuenses tenemos por la Fiesta Nacional del Carnaval, una construcción colectiva que se prepara durante todo el año y que, temporada tras temporada, reafirma el lugar del Carnaval como parte central de la identidad cultural y productiva de Gualeguaychú.