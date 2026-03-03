Entrenamiento laboral: seis personas se incorporan al empleo formal

La Oficina de Empleo de Gualeguaychú, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, acompañó la finalización del entrenamiento laboral de 11 personas que durante cuatro meses realizaron prácticas en ambientes de trabajo. Esta instancia, enmarcada en el Programa Fomentar Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, permitió que seis de los participantes fueran incorporados de manera fija a la empresa Grido, consolidando un resultado concreto de inserción laboral genuina.

El dato es significativo: más del 50 % de quienes participaron lograron acceder a empleo formal, lo que refleja la eficiencia de la política pública y la capacidad de generar impacto medible en la comunidad. El entrenamiento laboral no solo brindó experiencia práctica y desarrollo de habilidades, sino que abrió la puerta a oportunidades reales de trabajo estable.

La visita institucional estuvo acompañada por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quien destacó: “Cada proceso de entrenamiento laboral es una oportunidad para que las personas fortalezcan sus conocimientos y se acerquen al mundo del trabajo. Desde el municipio seguimos acompañando estas experiencias porque creemos que la formación y la práctica son claves para construir más oportunidades de empleo formal en la ciudad”.

Por parte de la empresa Grido participaron Martín Massaferro, titular de la franquicia Grido en Gualeguaychú; y Claudia Schlotthauer, responsable de Recursos Humanos, junto a trabajadores que formaron parte del entrenamiento. La compañía informó la incorporación fija de seis personas, reafirmando su compromiso con la generación de empleo y con la articulación público–privada que potencia el desarrollo económico local.

El Programa Fomentar Empleo ofrece orientación laboral, formación profesional y prácticas en ambientes de trabajo, que permiten a las personas mejorar sus posibilidades de inserción. Quienes deseen sumarse pueden acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Belgrano 115, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o inscribirse a través del Portal Empleo nacional (portalempleo.gob.ar).

Municipalidad de Gualeguaychú