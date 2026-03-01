Violento operativo por el robo de una bicicleta terminó con dos detenidos y policías heridos

Todo se inició alrededor de las 09:30, cuando un hombre de 38 años denunció que le habían sustraído su bicicleta y señaló como sospechoso a un joven de 26 años. Según se informó, el damnificado se dirigió por sus propios medios al domicilio del presunto autor con la intención de recuperar el rodado, lo que generó una situación conflictiva que obligó a la intervención policial.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico intentaron mediar y resguardar la integridad del denunciante. En ese momento, el joven señalado salió al exterior y reconoció tener la bicicleta, pero se negó a devolverla. Cuando los uniformados intentaron demorarlo, reaccionó de manera violenta: mordió a uno de los policías y lanzó golpes para evitar ser reducido.

La situación escaló cuando el acusado volvió a ingresar a la vivienda y desde allí comenzó a arrojar objetos. Una varilla de hierro impactó contra la ventana trasera de un móvil policial, provocando daños, y luego continuó lanzando escombros incluso desde los techos. Finalmente, la bicicleta fue arrojada hacia la calle, aunque las agresiones persistieron.

Durante el operativo, una mujer de 45 años se acercó con intención de agredir al personal policial y también fue detenida. Minutos más tarde, el principal involucrado fue localizado en la zona de Boulevard De León y Rioja, donde intentó escapar pero fue finalmente reducido.

Como saldo del incidente, tres policías resultaron con lesiones y realizaron las denuncias correspondientes. La bicicleta fue secuestrada y ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Propiedad, mientras avanza la investigación por los hechos ocurridos.

Temas POLICIALES