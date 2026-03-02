José Dorati, con desafíos y expectativas para asumir en el Rectorado de Bromatología

José Dorati será designado como nuevo Decano de la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú.

En RADIO MÁXIMA, Dorati destacó que la facultad tiene más de 1500 alumnos, mencionó la expectativa por la culminación del hospital veterinario en el polo educativo, y también habló sobre los desafíos, que pasan por temas de alumnos y de docentes.

Dorati manifestó que “comparto el reclamo por la Ley de Financiamiento Educativo”, y explicó que “un jefe de Trabajo Práctico con 10 horas semanales, recibe 230 mil pesos, y es una persona con una gran formación. Esto provoca una baja en los planteles docentes y la pérdida de un recurso humano altamente calificado. Hay gente que se va, o gente que se queda, pero el pluriempleo lo obliga a buscar otra fuente de ingreso, y se complica conseguir reemplazo”.

Agregó que “la facultad hace un esfuerzo para solventar algunos gastos de traslado, pero hay además un lucro cesante, profesores que viajan varias horas para dar clases”.

Entre los desafíos y expectativas, dijo que “estamos llegando a la conclusión del hospital veterinario, esperamos poder culminar este año, es algo muy importante”.

Mencionó además “la actualización de la currícula, tenemos que hacer una universidad adaptada, con modificación de planes de estudios para tener títulos intermedios en todas las carreras. Y nos interesa trabajar en un acompañamiento para evitar la deserción estudiantil”.

Educación a distancia y proyectos

Dijo asimismo que “hay un fuerte impacto de la educación a distancia, con más de 800 estudiantes del país en Técnico de Control Bromatológico”.

Sobre las preferencias de los alumnos, dijo Dorati que “las carreras de Veterinaria y Nutrición han concitado la atención de los chicos, con un ingreso de 200 alumnos en cada carrera. Este año tuvimos en total 640 ingresantes, y la facultad debe estar superando los 1500 alumnos, más los de educación a distancia”.

“El tema habitacional es un inconveniente, mucho más en febrero por la cuestión turística, ya que unos 300 estudiantes no son de Gualeguaychú, hay varios que viajan todos los días, a veces no coinciden los horarios por la frecuencia de micros, y a veces no tienen dónde descansar un rato, salen a las 6 de la mañana y vuelven a las 7 de la tarde. Tenemos dos grandes proyectos, un espacio de un gimnasio en la zona de la facultad y una residencia universitaria, al menos para albergar 30-40 estudiantes, estamos evaluando posibilidades”, se esperanzó quien asumirá como Decano en Bromatología.