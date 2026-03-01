 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Intentaron robar en una vivienda, dejaron rastros de sangre y uno terminó detenido

Un intento de robo ocurrido en la mañana del domingo en la zona de Urquiza y Boulevard Pedro Jurado terminó con un sospechoso detenido luego de que ingresara al hospital con heridas que lo vincularían al hecho.

1 Mar, 2026, 11:24 AM

El episodio se registró alrededor de las 07:00, cuando un vecino de 70 años advirtió que desconocidos habían forzado el vidrio de una puerta trasera de su vivienda, que se encontraba asegurada con candado desde el exterior. Del interior del sector intentaron llevarse un televisor de 32 pulgadas, que finalmente fue hallado abandonado dentro del patio, junto a un tapial, presuntamente descartado durante la fuga.

 

Durante la inspección, los efectivos constataron la presencia de numerosas manchas de sangre en distintos sectores de la propiedad, lo que hacía presumir que el autor se había lesionado al ingresar o escapar del lugar.

 

Intervino Policía Científica, que realizó pericias, levantó una huella dactilar y recolectó muestras biológicas, además de relevar cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos.

 

En paralelo, la investigación tomó otro rumbo cuando se informó el ingreso al hospital local de un hombre de 29 años con heridas en brazos y manos, compatibles con el hecho. Por disposición de la Fiscalía de Propiedad, fue aprehendido de manera preventiva y trasladado a Jefatura Departamental tras el examen médico correspondiente.

 

Horas después, el análisis de cámaras de un supermercado de la zona permitió identificar a un individuo en la parte posterior del comercio a las 06:03, quien sería el mismo hombre detenido. Con estos elementos, la Fiscalía continúa evaluando su situación procesal mientras avanzan las diligencias.

POLICIALES

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

