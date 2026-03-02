AGMER Gualeguaychú estima en “más del 70 por ciento” la adhesión al paro docente

Soledad Ponce, secretaria general de AGMER Gualeguaychú, estimó en “un piso del 70 por ciento” la adhesión al paro docente en el marco del inicio oficial del ciclo lectivo.

Desde la “sentada” realizada por la mañana en la Dirección Departamental de Escuelas, la dirigente manifestó en RADIO MÁXIMA que “hay escuelas con 100 por 100 de acatamiento, pero no todos los docentes estamos en condiciones de afrontar los descuentos”.

Agregó Ponce que “un descuento de 100 mil pesos en un sueldo de 700 mil, es un montón”, ejemplificó.

Los manifestantes fueron saludados por la Directora Departamental de Escuelas, Marta Landó, y todo se realizó con respeto de ambas partes.