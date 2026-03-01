“Carnaval en Costanera” cierra la temporada este domingo a todo ritmo

La propuesta, libre y gratuita, reunirá a las cuatro batucadas de las comparsas que formaron parte de la edición 2026 del Carnaval del País – Fiesta Nacional: Batería Aplanadora, Las Audaces, Los Pibes y Sonido de Parche, junto a destacadas pasistas que volverán a llenar de brillo y energía la Costanera.

Además, la noche contará con el show en vivo de Toque de Samba, que interpretará canciones emblemáticas del Carnaval del País de todas las épocas, invitando al público a revivir los grandes momentos de esta fiesta que identifica a la ciudad en todo el país

Este evento se enmarca en el acompañamiento institucional permanente que el Gobierno municipal brinda al Carnaval del País, fortaleciendo la articulación público-privada, junto a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú durante toda la temporada, para la promoción del espectáculo. Ese trabajo conjunto fue clave para consolidar una temporada exitosa, con excelentes resultados turísticos y una ciudad colmada de visitantes.

Asimismo, “Carnaval en Costanera” es una muestra más de la integración institucional entre el Municipio, los clubes y las comparsas, y cuenta con el respaldo de la Comisión Organizadora del Carnaval del País, reafirmando el compromiso compartido de seguir potenciando uno de los principales motores culturales y económicos de Gualeguaychú.

