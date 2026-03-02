Marta Landó y Julieta Carrazza encabezaron el inicio del ciclo lectivo

La directora departamental de Escuelas, Marta Landó, encabezó durante la mañana en la Escuela Técnica número 3, el inicio del ciclo lectivo 2026.

También participó como autoridad la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carrazza.

“Estamos iniciando con mucha alegría, porque hemos reunido a todos los alumnos de esta querida Escuela Técnica. No debemos desconocer que hay un paro docente, pero eso es materia de otra situación”, dijo Marta Landó en MÁXIMA al término del acto oficial.

Sobre el estado de las escuelas, manifestó que “no hay ningún inconveniente para el comienzo, porque personal de Arquitectura ha ido solucionando problemas de luz y de agua y algunos de baños, la Municipalidad también nos ayudó con cortes de pasto y limpieza de tanques”, y remarcó que existe un diálogo con todos los intendentes del departamento Gualeguaychú.

Julieta Carrazza, en su mensaje, dijo que “cada comienzo de clases es una oportunidad de crecer, de aprender y de construir futuro juntos”.

Por otra parte, destacó la tarea del personal de las escuelas, de docentes, familias y estudiantes. “Educar es una construcción colectiva”, subrayó.

El Himno Nacional fue cantado en forma vibrante por el artista Gabriel Hernández.

El comienzo de clases en la provincia se produjo en el marco de un paro docente impulsado por CTERA, Agmer, AMET y Sadop.