Comenzaron los trabajos de restauración en el último tramo de las veredas de la Costanera

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con la recuperación de la trama peatonal en la Costanera, con foco puesto en el único sector pendiente de tratamiento, ubicado en Avenida Morrogh Bernard, entre el puente Méndez Casariego y el hotel Guayrá.

Debido al estado de deterioro que presentaba la vereda en ese tramo, el sector fue demolido en su totalidad; y la restauración contempla la incorporación de una base de suelo cemento, la posterior aplicación de hormigón y, en la etapa final, la colocación de adoquines articulados, en línea con el resto de las veredas de la Costanera.

La importancia de la obra radica en la pendiente descendente de la vereda hacia el río Gualeguaychú, una condición que, sumada al nivel de deterioro previo, generaba un riesgo concreto y una inseguridad adicional para los peatones que circulaban por ese lugar.

La intervención busca subsanar los desniveles ocasionados por el crecimiento de las raíces, una situación habitual en estos espacios verdes, que compromete la uniformidad del piso y expone a los transeúntes.

Por este motivo, el proyecto prevé ampliar los canteros ubicados sobre la vereda para dotar de mayor volumen de tierra a las especies forestales allí implantadas. Esta adecuación apunta a orientar el crecimiento de la estructura radicular y prevenir, hacia el futuro, nuevas deformaciones o levantamientos en la superficie de tránsito.

Recordemos que estos mismos trabajos ya fueron realizados en la vereda de la Costanera que une el puente Méndez Casariego y los Galpones del Puerto.

Los trabajos son ejecutados por la Cooperativa El Serrucho, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, dentro de un esquema de mantenimiento planificado orientado al cuidado del espacio público.

Este tipo de intervenciones no solo devuelve funcionalidad a los espacios de tránsito peatonal, sino que también aporta previsibilidad a largo plazo, en la medida que atiende las causas estructurales del deterioro y no solamente sus consecuencias visibles.