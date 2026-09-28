Luciano: “Los vecinos no van a dar la licencia social para la antena, ya hay 800 firmas”

La siguiente es la columna del abogado Ricardo Luciano

ANTENA DE TELECOM – VECINOS PREOCUPADOS EXIGEN INFORMACIÓN PÚBLICA

La primera presentación en representación de los vecinos del Barrio Norte de la ciudad próximo a la planta de potabilización de agua fue realizada el día 15 de septiembre del 2026, hoy lleve un nuevo escrito y se acompañaron 274 nuevas firmas, alrededor de 800 hay presentadas.

El viernes 18 del corriente en ocasión de realizarse la audiencia para formarse el Comité de Cuenca, luego de finalizada la misma, el presidente municipal Mauricio Davico me llamó y me dijo que se iba a comunicar conmigo para reunirnos con los vecinos, nada de eso ha sucedido - ni llamado - ni reunión.

El sábado próximo pasado por tercera vez se convocaron los vecinos frente a la planta de Obras Sanitarias, donde expusieron su preocupación por el tema y, enfáticamente dejaron en claro que no iban a dar la Licencia Social a la Antena.

La preocupación de los vecinos y su requisitoria de Información Pública es legal, legítima y debe ser satisfecha.

Vivimos en una República donde los actos de Gobierno son públicos, en Entre Ríos tenemos la ley provincial Nº11.191, pero si seguimos el orden de prelación de normas al requerimiento de los vecinos lo avalan:

Constitución Nacional: Artículo Nº75 inciso Nº22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. (…) Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

En referencia al mentado artículo, la Nación Argentina adhirió al Acuerdo Escazú mediante ley Nº27.566, este acuerdo a partir de esa Ley es parte de La Constitución Nacional.

El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos. Como parte de su esencia, el Acuerdo de Escazú pone a las personas en el centro. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos a: el acceso a la información ambiental; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Ley Nº27.566 – Sancionada el 24-09-2020 - Artículo 1º - Apruébase el ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, celebrado en la Ciudad de Escazú –REPÚBLICA DE COSTA RICA–, el 4 de marzo de 2018, que consta de VEINTISÉIS (26) artículos y UN (1) anexo, el que, como ANEXO, en idioma español, forma parte de la presente ley.

La Ley Nº25.675 General de Ambiente, determina en su ARTICULO 2º — La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma; ARTICULO 5º — Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley.

Como abogado que los patrocino digo:

¿Que esperan las autoridades para responder las inquietudes de los vecinos? Ellos no van a dar la Licencia Social para la instalación de la antena 2/3 y 4G, además, todos los ciudadanos de Gualeguaychú debemos saber si hay una ordenanza al respecto, si ese predio que fue cedido al municipio, ergo es propiedad de los vecinos de Gualeguaychú, fue entregado gratuitamente o si va a abonar un canon la empresa dueña de la antena.

Muchas preguntas, pocas respuestas.

Ricardo José Luciano.

Abogado patrocinante de vecinos preocupados.