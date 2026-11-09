La Clínica Deportiva renueva sus horarios de atención

Durante octubre, la Clínica Deportiva Municipal registró un total de 70 atenciones integrales a deportistas y docentes de Gualeguaychú, de entre 9 y 75 años. El trabajo permitió acompañar a representantes de distintas disciplinas, instituciones y delegaciones locales, a través de controles preventivos y evaluaciones médicas para el desarrollo seguro de la actividad deportiva.

Entre las principales acciones del mes se destacó la preparación de deportistas, profesores y entrenadores que integraron delegaciones locales para participar en los Juegos Deportivos Evita y distintos torneos provinciales. También se realizó la evaluación clínica y la confección de aptos físicos para el equipo femenino de hockey sobre césped del Club Sarmiento.

La atención alcanzó a representantes de 18 disciplinas y actividades, entre ellas fútbol, futsal, hockey, boxeo, running, natación, tenis, pádel, bádminton, handball, gimnasia artística, ajedrez, orientación, Newcom, tejo y bochas. Además, se realizaron evaluaciones a profesores y entrenadores vinculados a las delegaciones deportivas.

En el caso del boxeo, la Clínica continuó con un circuito específico para deportistas que tramitan o renuevan su licencia oficial, que incluye evaluaciones funcionales de fuerza y coordinación, junto con la confección de la historia clínica. También se brindó cobertura preventiva a deportistas adultos mayores que practican disciplinas como Newcom, tejo y bochas.

El circuito de atención contempla controles de peso y talla, presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, además de electrocardiogramas preventivos y pruebas funcionales adaptadas a las exigencias de cada disciplina.

Atención y solicitud de turnos

La Clínica Deportiva Municipal funciona en Urquiza 1066, planta baja, y brinda atención gratuita. Los horarios de funcionamiento son:

- Lunes: enfermería de 13 a 19 y atención médica de 16 a 19 h.

- Martes: enfermería de 8 a 13 h.

- Miércoles: enfermería de 13 a 19 y atención médica de 16 a 19 h.

- Jueves: enfermería de 8 a 13 h.

- Viernes: enfermería de 8 a 13 h.

Los turnos individuales pueden solicitarse a través de la plataforma Guale Activa o de manera presencial los martes, jueves y viernes, de 8 a 13 h, con presentación del DNI. Las instituciones y clubes que necesiten coordinar evaluaciones grupales deben comunicarse previamente para organizar la atención.

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