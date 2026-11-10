Los puentes, el palmar y el mate: “Los símbolos que el Papa eligió”, destacó el sacerdote Valentín Bentancourt

El sacerdote Valentín Bentancour —perteneciente a la diócesis de Gualeguaychú y vicario parroquial en Victoria— participó como ceremoniero en la histórica misa que el papa León XIV celebró el sábado 7 de noviembre de 2026 en Paysandú, Uruguay.

“Habló de tres signos espectaculares, de los tres puentes que unen Uruguay y la Argentina. Hizo referencia al Palmar y también hizo referencia al mate como punto de encuentro”, destacó en Radio Máxima el padre Valentín, que tuvo el privilegio de participar en la histórica ceremonia.

Valentín contó una anécdota graciosa sobre la llegada del Papa. “Tuve la posibilidad de saludarlo al Papa. Nos pidieron que nos formemos, que el Santo Padre nos iba a saludar. Yo creo que éramos como veinte, entre curas y seminaristas del Uruguay, uno al ladito del otro. En ese momento se hizo un silencio, que estábamos todos esperando. Llegó y se dio una vuelta en el Papamóvil para saludar a la gente y al final estábamos nosotros atrás del altar. Nos fue saludando uno por uno, había niños y también los saludó. Después a mí me dio la mano, yo le tomé la mano y le di un beso. Y le dije “Santo Padre”. Me mira y me dice: “¿Brasil?” …No, le digo, Gualeguaychú, Argentina…Ahí sentí que estaba representando a la comunidad diocesana…”.

La coordinación

Bentancour integró el equipo de coordinación litúrgica junto a los sacerdotes Martín Miranda y Andrés Suárez (de la diócesis uruguaya de Salto), encargándose de organizar al coro, monaguillos y lectores.

“El lunes a la noche ya fui a Paysandú, al otro día empezamos, me tocó hacer de todo, desde acarrear cajas hasta mesas y lustrar cálices, la gente que trabajó fue impresionante”, contó el joven sacerdote.

Agregó que “la tarea nuestra con los otros dos curas era ir coordinando la cuestión, que no faltara nada para la misa, ir organizando las comuniones, los ministros, a los curas, los obispos…una tarea totalmente gratificante. Y con mucha paz, yo pensé que iba a estar más nervioso, pero fue todo muy tranquilo”.

Dijo también que “después, cada uno ocupó su lugar. La misa fue hermosa, la homilía fue hermosa. Al final lo pudimos saludar más de lejitos. De ese saludo no he visto fotos”.

Finalmente, reflexionó que “es importante ver lo que el Papa va diciendo, y también lo que va haciendo. En las primeras visitas, al cottolengo Don Orione… ¿Qué quiere decir eso?”.