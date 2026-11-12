Resolución de Viri: “ante cualquier incumplimiento se dispondrá la clausura definitiva”

En diálogo con Radio Máxima, el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, se refirió a la Resolución que se conoció este miércoles, sobre “el control permanente” en la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú

“Es una decisión que tomé luego de la última audiencia realizada con las partes involucradas, a partir de la tecnología incorporada, de la incorporación del INTI y lo que significa para la sociedad”, expresó y recordó que “desde el año 2021 que el Parque no tenia el certificado ambiental, recién lo obtuvo hace un mes”

En cuanto a los controles del funcionamiento de la Planta y la responsabilidad de las empresas, Viri explicó que “el INTI fue propuesto por la CODEGU y el PIG, pero soy yo el que decido y podría decidir cambiar cada trimestre los controles entre distintas instituciones, también controles imprevistos para extraer muestras, tenemos la potestad de irrumpir y tomar las muestras”, dijo y aclaró que “en la resolución establecí que ante cualquier incumplimiento se dispondrá la clausura definitiva”.

En cuanto al desarrollo de la causa penal por contaminación ambiental, Viri explicó que “en el expediente principal de la responsabilidad penal están declarando todos los imputados, cada uno tendrá que responder penalmente por su responsabilidad en la contaminación. Desconozco por qué no hubo controles, venció el certificado de aptitud en 2021 y nunca más se lo tramitó, eso es responsabilidad de la CODEGU. Todas las autoridades de CODEGU y PIG están prestando declaración de indagatoria”.

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