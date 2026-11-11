Este viernes habrá una jornada de prevención por el Día Mundial de la Diabetes

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud, llevará adelante la jornada “En Modo Cuidado”, una propuesta de promoción y prevención de la salud en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre.

“En Modo Cuidado” se realizará el viernes 13 de noviembre, de 9 a 12 h, en calle 25 de Mayo, entre Maipú y Chacabuco. La participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

La iniciativa tiene como objetivo promover la detección temprana de esta enfermedad, informar sobre sus principales signos de alerta y fomentar hábitos saludables que contribuyan a reducir los factores de riesgo y prevenir complicaciones.

Durante la actividad, los equipos de los Centros Municipales de Atención Primaria de la Salud (CAPS) realizarán controles de salud y brindarán orientación a quienes se acerquen. Además, se ofrecerá información sobre la importancia de los controles periódicos y el seguimiento médico para detectar posibles alteraciones de manera oportuna.

La jornada incluirá actividades de educación alimentaria, con la participación de docentes y estudiantes de las carreras de Licenciatura en Nutrición y Farmacia de la Facultad de Bromatología. Este espacio permitirá acercar recomendaciones prácticas para incorporar una alimentación equilibrada y fortalecer los hábitos de cuidado cotidiano.

También se brindará información sobre los principales signos de alerta de la diabetes, una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. Reconocer sus manifestaciones y acceder a un diagnóstico oportuno resulta fundamental para iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones.

Asimismo, se desarrollarán propuestas vinculadas con el movimiento y la actividad física, con el propósito de promover el ejercicio regular como una herramienta para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades crónicas.

La actividad contará con el trabajo articulado de los Centros Municipales de Atención Primaria de la Salud, la Facultad de Bromatología y el Hospital Centenario de Gualeguaychú, cuyos equipos participarán en las distintas instancias de atención, orientación y concientización.

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora cada 14 de noviembre con el propósito de generar conciencia sobre el impacto de esta enfermedad y la importancia de su prevención, diagnóstico y tratamiento. En este contexto, la jornada busca facilitar el acceso de la comunidad a información confiable y promover la incorporación de prácticas saludables.