“Lo necesitábamos, no solo como iglesia, sino como nación, como pueblo”, dijo Zordán

Tras la finalización de la visita a nuestro país, el Obispo de la Diócesis de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán destacó en Radio Máxima “la vitalidad” del Papa León XIV. “Fue una sorpresa la vitalidad de este hombre. La cordialidad fue creciendo a medida que pasaron los días y las horas. Es una persona que escucha, la preocupación por los detalles, por acercarse a las personas con discapacidad, a los niños”, destacó

En cuanto a los mensajes del Papa, Zordán analizó que “dijo cosas muy duras, muy fuertes, pero con tanta cordialidad que fue reconocido y aceptado. Se reconoce su mensaje y lo hemos escuchado, ojalá se transforme en realidad y que cada uno de nosotros lo incorpore”.

Zordán también destacó que “León no se sale del protocolo, es una persona muy ordenada. Yo creo que el encuentro con los jóvenes produjo un quiebre en su visita, da la sensación que quedó impactado con algunos testimonios”

Como reflexión final, el Obispo agradeció el tiempo compartido con él y expresó: “Lo necesitábamos no solo como iglesia, sino como nación como pueblo, ahora tenemos que capitalizar todo lo que hemos recibido estos días. Tenemos que mirar no solo el contenido de sus palabras, sino también de sus gestos, que fueron parte del mensaje”.

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