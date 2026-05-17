ANAF inició capacitaciones sobre protocolos de actuación para personal de Centros de Salud

El Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF) dio inicio a una serie de capacitaciones destinadas al personal de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centro Integradores Comunitarios (CIC) y Nodos territoriales de la ciudad, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las jornadas, que están a cargo del equipo técnico de ANAF, se desarrollan en distintos espacios de salud y atención comunitaria, entre ellos el CAPS Patico, CIC Néstor Kirchner, Nodo Curita Gaucho, CAPS Cuchilla, CAPS San Francisco y CAPS San Isidro. Las actividades forman parte de un cronograma de trabajo que se extenderá hasta el próximo 28 de mayo.

Durante los encuentros, los profesionales brindan herramientas para la elaboración de informes de sospecha de abuso sexual infantil (ASI), situaciones de maltrato y otros informes vinculados a contextos de vulnerabilidad. Además, se trabaja sobre la detección temprana de indicadores de vulneración de derechos y sobre los procedimientos y circuitos institucionales que deben activarse al momento de intervenir y derivar cada situación.

Las capacitaciones también permiten fortalecer el trabajo articulado entre el sistema de salud y ANAF, promoviendo una intervención más rápida, coordinada y efectiva ante situaciones complejas que involucren a niñas, niños y adolescentes. En ese marco, se explica el funcionamiento de las redes institucionales y el trabajo conjunto que se desarrolla con escuelas, defensorías y COPNAF, detallando cómo ingresan los casos y cuáles son los organismos que intervienen según cada situación.

Asimismo, se entrega material impreso con información específica y contactos institucionales, con el objetivo de facilitar la comunicación entre los equipos territoriales y garantizar una articulación más fluida entre las distintas áreas que intervienen en la protección integral de derechos.

A través del trabajo conjunto entre las áreas de salud, niñez y organismos de protección de derechos, se apunta a construir redes comunitarias más preparadas para actuar ante situaciones de vulneración y garantizar una atención integral y cercana para niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Municipalidad de Gualeguaychú