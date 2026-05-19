Abrió la convocatoria para la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú

La Subsecretaría de Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno de Gualeguaychú dio a conocer que la Feria Internacional del Libro se realizará los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio de 2026 en los Galpones del Puerto. La ciudad volverá a ser sede del encuentro que tendrá a la literatura como eje en articulación con propuestas artísticas, educativas y sociales.

La propuesta está orientada a toda la comunidad y busca generar instancias de intercambio cultural, con espacios dedicados a la literatura, el arte, la investigación y la educación, al tiempo que acompaña el movimiento económico local con con participación de editoriales, autores y libreros de distintos puntos del paí.

Esta edición, con actividades para todas las edaddes, tendrá una programación que incluirá presentaciones artísticas, charlas, debates, escenario de autores, sector infantil, talleres, workshops, exposiciones y un espacio gastronómico.

La convocatoria a los interesados en ser parte de la misma, se extiende hasta el 21 de junio inclusive. La inscripción se realizará, únicamente, por formulario online y se deberá solicitar junto con las bases y condiciones al número 3446-531045 o por correo electrónico: [email protected]

Además, toda la información será difundida través de los canales oficiales en Instagram: www.instagram.com/feriadellibrogchu o en www.instagram.com/culturagualeguaychu

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