Se trasladaron 100 vehículos y 20 motos, la mayoría están en la órbita de la justicia ordinaria

El gobierno de Entre Ríos, a través de un esfuerzo coordinado entre el ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de la provincia y la Municipalidad de Gualeguaychú, llevó a cabo un importante operativo de traslado de vehículos secuestrados que se encontraban depositados en distintas dependencias policiales de la ciudad.

En total, se movilizaron 100 automóviles y 20 motovehículos. De los rodados mayores, aproximadamente 70 se encontraban bajo la órbita de la Justicia Ordinaria, mientras que los 30 restantes corresponden a causas del Juzgado Federal.

El plan de contingencia y saneamiento ambiental se ejecuta de manera ágil y eficiente con equipamiento de la Policía de Entre Ríos y de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Esta acción, que ya se realizó con los vehículos que se encontraban en el paso fronterizo Zárate Brazo Largo, busca mejorar la visibilidad en rutas entrerrianas, reducir los factores de riesgo vial y eliminar los focos de contaminación ambiental y visual que generan los rodados en desuso cerca de las calzadas.

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