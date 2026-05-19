Fue detenido el hombre que amenazó y le robó la mochila a una joven estudiante

En relación a actuaciones iniciadas bajo Legajo caratulado “S/ Su Denuncia – Robo Agravado por el Uso de Arma Blanca”, en perjuicio de una joven, personal policial de Comisaría Cuarta dio cumplimiento a una orden verbal de allanamiento y detención sobre un domicilio vinculado a la investigación.

Se trataría del autor del violento robo a una joven estudiante que caminaba en la mañana de este lunes por el barrio de la Azotea de Lapalma, camino al Instituto Pío XII.

Al momento de iniciarse el procedimiento, el sujeto investigado, un hombre de 37 años de edad, intentó darse a la fuga por el fondo de la vivienda, implementándose de inmediato un operativo cerrojo en la manzana, logrando finalmente su localización y aprehensión.

Posteriormente, y conforme autorización correspondiente, se llevó a cabo la requisa personal, procediéndose al secuestro de prendas de vestir relacionadas con la causa, una mochila y diversos elementos cortantes, entre ellos un cuchillo tipo Tramontina, un destornillador y una tijera sin mango, elementos que guardarían directa vinculación con el hecho investigado.

El procedimiento arrojó resultado positivo, concretándose la detención del masculino y el secuestro de los elementos de interés para la causa.

La diligencia fue supervisada por el Sr. Jefe y Subjefe Departamental, Jefe y Subjefe DOSP, personal de la División Investigaciones, Jefe y Segundo Jefe de Comisaría Cuarta, contando además con la colaboración de personal del G.E.G.