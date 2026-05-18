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Guale ROBO

Picaron la pared, sacaron la reja y concretaron un robo millonario en una fábrica de mates

Se atrevieron a picar la pared para ingresar. Daño importante a una pyme de Gualeguaychú.

18 May, 2026, 11:50 AM

Tras picar una pared y sacar una reja, ladrones lograron ingresar por un ventiluz y concretaron un importante robo en una fábrica de mates.

 

Se trata de la fábrica MC, ubicada en Churruarín y José Ingenieros, de Gualeguaychú.

 

Los ladrones se llevaron dos máquinas especializadas, una de pulir y la otra para trabajo con cuero; dos garrafas, una de 10kg y otra de 10kg, y unos diez mates exclusivos que estaban elaborando a pedido, por un valor estimado en 2 millones de pesos.

 

Además, se llevaron unas 200 letras de bronce, confirmaron a RADIO MÁXIMA desde el comercio.

 

 

Uno de los empleados manifestó que “tanto las máquinas como las letras no sirven para otra cosa, son para mates. Ahora tenemos que ver cómo hacemos con los pedidos”.

 

La pyme lleva unos 30 años trabajando en Gualeguaychú, y cuenta con un local en el centro.

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