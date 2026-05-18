La articulación entre el Estado, la UNER y Planeta Vivo sumó más de 200 castraciones

El Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante con rotundo éxito la primera edición del “Guanimal Day”, una propuesta integral de bienestar animal y salud pública organizada de manera conjunta con la Fundación Planeta Vivo ARG y la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La iniciativa combinó castraciones masivas, vacunación antirrábica y charlas de concientización.

A lo largo de dos intensas jornadas complementarias de trabajo los equipos profesionales lograron concretar un total de 204 castraciones gratuitas, consolidando una campaña masiva de alto impacto para el control poblacional y el cuidado de los animales. El día sábado las actividades se concentraron en el Mercado del Munilla con un 95% de asistencia en los turnos otorgados, trasladándose por la tarde al barrio Los Espinillos para intervenir quirúrgicamente a más de 30 mascotas en situación vulnerabilidad mediante un relevamiento puerta a puerta.

Fernando Pieroni y Mauricio Davico

En cuanto a la vacunación antirrábica, 123 animales recibieron la dosis entre perros y gatos tanto en el dispositivo sanitario ubicado en el Munilla como en el barrio.

El domingo continuaron las cirugías programadas en el Munilla y se reforzó el abordaje territorial en Los Espinillos. Es importante destacar que toda la labor tiene continuidad durante todo el año con el equipo de la Dirección Veterinaria realizando castraciones en diferentes puntos de la ciudad. Esta actividad se difunde a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno de Gualeguaychú.

Uno de los momentos más convocantes y emotivos del evento fue el desfile de mascotas realizado en la tarde del día sábado, una propuesta recreativa con el fin de celebrar el vínculo y promover la tenencia responsable. El encuentro contó con el acompañamiento del intendente Mauricio Davico, quien intercambió experiencias con Fernando Pieroni, presidente de Planeta Vivo, y las autoridades universitarias; y de la viceintendenta Julieta Carrazza, quien participó activamente como jurado del desfile. También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano y la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

Desde el Gobierno local se destacó y agradeció el enorme compromiso de la Fundación Planeta Vivo ARG, el acompañamiento institucional de la Facultad de Bromatología de la UNER y la participación de los estudiantes voluntarios de la carrera de Medicina Veterinaria, quienes aportaron su profesionalismo y vocación de servicio.

Prensa municipal

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