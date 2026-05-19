Pueblo Belgrano trabaja en un renovado festejo del 20 de Junio

La jornada dará inicio a las 9 con el izamiento del Pabellón Nacional y la colocación de una ofrenda floral en la Plaza Manuel Belgrano.

Posteriormente, las actividades continuarán en el predio de la Curva de Fiorotto, donde se desarrollará el acto protocolar, la ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera por parte de los alumnos de 4º Grado y, finalmente, el desfile cívico-militar, que se realizará por Avenida Fiorotto, desde la intersección de calle 30 de Noviembre y Avenida 1° de Diciembre.

Del mismo participarán representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de Guerra y familiares de caídos en Malvinas, instituciones educativas, deportivas y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Terminado el desfile, en el Predio de la Curva comenzará la gran celebración popular, con un gran patio gastronómico y más de 30 stands de comidas típicas, aumentando considerablemente la cantidad de puestos en relación a años anteriores. Además, se realizará un Paseo de Artesanos y Emprendedores, priorizando a los trabajadores locales y en el escenario principal, habrá diversos números artísticos durante toda la jornada.

El Predio de la Curva cuenta con un espacio mayor al de la Plaza Belgrano, evitando la interrupción de tránsito vehicular, como ocurrió en los años anteriores, además de permitir una mayor circulación de público y una mejor optimización de recursos materiales y humanos.

Para aquellos interesados a participar de los festejos, se han abierto las inscripciones para la Feria de Emprendedores, los cuales deberán completar el formulario en forma presencial en la Oficina de Empleo ubicada en calle 30 de Noviembre 255.

Por su parte, los interesados en colocar puestos de comidas típicas, deberán completar el formulario de inscripción en forma presencial en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Pueblo Belgrano, ubicada en Ipperi 152.

Por su parte, los artistas que deseen formar parte de la grilla que se presentará en la celebración, deberán enviar sus condiciones por correo electrónico a [email protected], detallando el estilo artístico, rider técnico y remuneración pretendida.

En todos los casos, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 5 de junio, dejándose aclarado que la inscripción no garantiza el lugar, sino que el mismo será confirmado por parte de las distintas áreas involucradas en la organización.