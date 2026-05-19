Sin trabajo y con la obra social cortada: piden ayuda para llevar a su nena al Garrahan

Una familia de Gualeguaychú necesita ayuda solidaria para llevar a la niña Isabella, de 8 años, al hospital Garrahan. Tienen turno el día 29, y no pudieron viajar antes por falta de dinero.

Daiana González, la mamá de Isabella, contó en RADIO MÁXIMA que necesitan ayuda para el viaje y otros gastos, ya que tanto ella como su esposo están sin trabajo y con la obra social cortada.

Daiana relató que “todo comenzó un 1 de abril a la mañana donde nos despertamos, Isabella dijo que le dolían mucho los ojos. La miramos y tenía la vista desviada, ahí nos fuimos a la guardia donde la atendió su pediatra de cabecera. Y ahí me dijo que le iba hacer una tomografía de urgencia, donde salió una lesión del lado izquierdo, de ahí nos mandó a un centro médico con la oftalmóloga para una revisión en los ojos. Donde se realizó el fondo de ojo que salió mal se veían unas venas con una formación que no tenía que estar. De ahí nos dijo que volviéramos a la guardia con el pediatra donde él ya nos estaba esperando con la derivación al Garrahan porque algo no está bien”.

Agregó que “el 2 de abril viajamos al Garrahan, y ahí nos vio un neurocirujano, y la pediatra que dice qué en la tomografía tenía una lesión del lado izquierdo. De ahí el neurocirujano dijo qué tenemos que hacerle una resonancia magnética de cerebro. Empezamos a llamar y buscar turno porque ya que en Garrahan había turno, pero teníamos que esperar, pero ellos nos recomendaron qué si tenía posibilidad que se la hiciera en otro lado antes. Bueno, así fue que llamamos y nos dieron turno en la clínica Tesla el día 23 de abril donde nos pidieron que hiciéramos un electrocardiograma en un centro privado, donde tuvimos que pagar 50 mil para que se lo revisen ya que la obra social está cortada hace un año y no funciona”.

Lesión compatible con quiste aracnoideo

Relató luego que “después de eso esperamos el día 23 de abril a la resonancia que se realizó en la clínica Tesla a las 11:40 hs. Salió que tiene lesión compatible con quiste aracnoideo. Bueno, de ahí esperamos al 8 de mayo que teníamos que llevar el resultado de la resonancia donde la vio el neurocirujano en Garrahan, me dijo que necesita un seguimiento porque tiene líquido en el cerebro en la parte izquierda y como ella tiene síntomas, van a decidir qué hacer. Teníamos que viajar el día viernes 15 nuevamente al Garrahan, pero como no pudimos juntar plata ya que estamos sin trabajo los dos, mi marido y yo, es que vengo a pedirles ayuda así sea poco para poder viajar el 29 de mayo con ella a que la vean los especialistas. Y que me ayuden con un trabajo también”.

ALIAS: DAI.MP.24

a nombre de DALMA DAIANA GONZALEZ