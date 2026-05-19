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Guale INSEGURIDAD

“Desde hace un año el barrio está complicado”, dice la vecina que aportó el video del violento robo a la estudiante

Tras el robo a la estudiante, en la mañana de ayer, cuando se dirigía a clases en el Instituto Pío XII, la vecina que aportó las imágenes de sus cámaras de seguridad para localizar al delincuente, dio su testimonio en RADIO MÁXIMA.

19 May, 2026, 11:15 AM

“La policía con un vecino vinieron a contarnos lo que había pasado. Vimos que era una adolescente, del Pio. Cuando vimos la violencia con la que había pasado, sentimos una impotencia”, expresó Verónica Silio.

 

Según muestran las imágenes, el delincuente, que fue detenido horas más tarde, observó que la menor llevaba un teléfono celular y cruzó la calle para abordarla.

 

“Indigna ver la forma en la que la ataca. Dicen que la nena gritó, fue a las 7:20 de la mañana. Viene caminando ella desde la azotea, yendo para el Pío. Le hizo un forcejeo fuerte. Salió corriendo asustada, yendo para el Pio, habrá llegado en shock. Se llevó un susto grande. Es un hombre de 37 años”, contó.

 

 

Respecto a los hechos de inseguridad en la zona, Verónica describió que se incrementaron en el último año. “Vivo aquí hace 19 años y nunca había pasado”, aseguró.

 

Los hurtos alcanzan desde elementos pequeños como bolsos, a bicicletas y motocicletas que encuentran los delincuentes a su paso. “Siempre fue un barrio tranquilo, pero está complicado, en el último año. Se ha puesto bravo”, dijo la vecina.

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