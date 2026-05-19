Recuperan elementos que habían robado en una ferretería

En relación a un hecho delictivo ocurrido el día domingo en una ferretería ubicada en jurisdicción de Comisaría Cuarta, donde personas desconocidas, previo forzar una puerta de acceso, sustrajeron diversos elementos del comercio, personal policial llevó adelante tareas investigativas que permitieron avanzar en la causa.

En el marco de actuaciones iniciadas por la denuncia de robo radicada con fecha 17/05/26 (domingo), se concretó durante la jornada del lunes una diligencia de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle pública s/n, zona de Cervantes al fondo, habitada por un hombre de 34 años de edad.

Dando cumplimiento a la medida judicial dispuesta, el procedimiento arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos accesorios nuevos de motosierra, una amoladora inalámbrica con batería y cargador, candados de distintas marcas en sus empaques originales, un inflador de mano, dos llaves francesas, una cadena de seguridad con candado, un disco de corte, tubos flexibles y varias prendas de vestir, tres mochilas y un par de zapatillas.

Asimismo, se informó que aún resta recuperar un teléfono celular, un juego de llaves y dinero en efectivo denunciados como sustraídos, como así también quedaba pendiente en ese momento la detención del sindicado como supuesto autor.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones correspondientes a fin de establecer la totalidad de las responsabilidades y recuperar los restantes objetos denunciados. No obstante, el hombre de 34 años fue aprehendido en otra diligencia por el mismo hecho, mientras caminaba por Cepeda y Virreinato, por personal policial de Comisaría Primera.