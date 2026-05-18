En Urdinarrain, un policía salvó a un joven que se había subido a una torre de casi cien metros

El dramático episodio ocurrió luego de que la pareja del joven alertara a la Policía sobre su desaparición y manifestara preocupación por su estado emocional. A partir de esa situación, se inició una búsqueda que terminó en inmediaciones de una antena de telecomunicaciones ubicada en la zona de Bulevar Rivadavia y A. del Valle.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba en lo alto de la estructura y amenazaba con arrojarse. Frente a la delicada situación, el oficial ayudante Esteban Ledesma decidió subir por la antena para intentar convencerlo de bajar.

Según se informó, el funcionario policial permaneció durante cerca de una hora dialogando con el joven hasta lograr contenerlo y ponerlo a salvo, en un operativo que generó gran tensión y preocupación entre quienes trabajaban en el lugar.

El jefe de la Comisaría de Urdinarrain, comisario Gustavo Cuevas, destacó posteriormente el accionar y la valentía del efectivo policial, remarcando el compromiso demostrado en una situación de extremo riesgo.

"Estamos trabajando con cursos dentro de nuestra institución, cuando pasa algo así se activa el protocolo de salud mental. En este caso el oficial trató de calmarlo, el pudo convencerlo y lograr que baje del lugar. Una vez que estaban abajo, el joven fue trasladado al Hospital para su tratamiento", remarcó Cuevas en diálogo con RADIO MÁXIMA.

Del operativo también participaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de salud, que permanecieron preventivamente en el lugar mientras se desarrollaba el rescate.

Luego de ser asistido, el joven fue trasladado al hospital local para recibir atención médica y acompañamiento psicológico. Horas más tarde, mientras permanecía en observación, escapó del centro de salud por una ventana, aunque fue rápidamente localizado y nuevamente derivado para su atención.

Créditos: Juan Fernández