Se llevaba mercadería, los empleados lo corrieron y lo detuvo la policía

En horas de la tarde de este lunes alrededor de las 14:00 hs, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a inmediaciones de calles Rivadavia y Seguí, a raíz de un llamado proveniente de un supermercado de la zona, donde empleados del lugar alertaban sobre un hombre que se encontraba sustrayendo mercadería.

Al advertir la situación, el individuo se dio a la fuga, siendo perseguido y demorado por trabajadores del comercio en inmediaciones del Club Racing, lugar donde de forma conjunta arribó personal de la Sección Motorizada.

Al realizarle el palpado preventivo sobre las prendas del sujeto de 37 años, para la seguridad de los allí presentes, se encontró entre sus pertenencias una importante variedad de mercadería. Asimismo, se procedió al secuestro de una moto guadaña que llevaba consigo al momento, a fin de establecer su procedencia y propiedad, dado que no pudo acreditar su origen.

Informado el Fiscal de Propiedad interviniente, dispuso la aprehensión del masculino y el formal secuestro de los elementos recuperados.

Prensa Jefatura Dptal Gchu

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