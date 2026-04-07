 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale MUNDIAL

Rei Verde juega en primera: lanza su Edición Limitada inspirada en el fútbol

La marca presenta un packaging especial celeste y blanco y una promoción con premios para los consumidores.

7 Abr, 2026, 11:34 AM

Rei Verde Argentina anunció el lanzamiento de Edición Limitada Argentina, una presentación especial de su yerba Premium de padrón uruguayo que rinde homenaje a la pasión futbolera del país y propone a los consumidores una experiencia especial con premios incluidos en los paquetes.

 

La nueva edición se presenta con un packaging celeste y blanco inspirado en los colores nacionales y estará disponible en góndolas a partir de abril de 2026. “El mate y el fútbol son dos grandes pasiones de los argentinos. Con esta edición limitada buscamos celebrar esa conexión y ofrecer a los consumidores una propuesta diferente”, señaló Carmelo Sosa, Gerente General de Rei Verde Argentina.

 

Además, algunos paquetes incluirán tarjetas doradas con formato de raspadita, que permitirán a los consumidores acceder a distintos premios. Entre ellos se encuentran televisores Smart, pelotas oficiales del mundial, kits materos y fundas de yerba, entre otros obsequios.

 

La variedad Premium de padrón uruguayo es el producto estrella del portfolio de Rei Verde y se caracteriza tanto por su materia prima como por su proceso de elaboración. Está elaborada con 100% de hojas nativas y cuenta con más de 24 meses de estacionamiento, lo que le otorga un sabor más asentado y profundo, con notas ahumadas provenientes del tradicional proceso de secado barbacuá.

 

Gracias a este proceso, la yerba ofrece una mayor duración de la mateada —hasta tres veces más que las variedades tradicionales—, característica valorada por los consumidores habituales de mate.

 

Con esta edición especial, Rei Verde busca acompañar a los fanáticos del fútbol en un año marcado por la pasión deportiva, sumando una propuesta que combina tradición matera y espíritu futbolero.

 

Acerca de Rei Verde

Rei Verde es una marca referente de padrón uruguayo en nuestro país. La yerba se produce con materia prima de reservas naturales de Brasil, y tiene la mayor variedad de productos del padrón en Argentina, y dentro de la gama, posee la primera variedad orgánica en el mercado local.

 

Contacto de la empresa

@reiverdeargentina

Bases y condiciones de los premios: www.reiverde.com.ar

3446-365124

Temas

MUNDIAL ARGENTINA LANZAMIENTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso