Rei Verde juega en primera: lanza su Edición Limitada inspirada en el fútbol

Rei Verde Argentina anunció el lanzamiento de Edición Limitada Argentina, una presentación especial de su yerba Premium de padrón uruguayo que rinde homenaje a la pasión futbolera del país y propone a los consumidores una experiencia especial con premios incluidos en los paquetes.

La nueva edición se presenta con un packaging celeste y blanco inspirado en los colores nacionales y estará disponible en góndolas a partir de abril de 2026. “El mate y el fútbol son dos grandes pasiones de los argentinos. Con esta edición limitada buscamos celebrar esa conexión y ofrecer a los consumidores una propuesta diferente”, señaló Carmelo Sosa, Gerente General de Rei Verde Argentina.

Además, algunos paquetes incluirán tarjetas doradas con formato de raspadita, que permitirán a los consumidores acceder a distintos premios. Entre ellos se encuentran televisores Smart, pelotas oficiales del mundial, kits materos y fundas de yerba, entre otros obsequios.

La variedad Premium de padrón uruguayo es el producto estrella del portfolio de Rei Verde y se caracteriza tanto por su materia prima como por su proceso de elaboración. Está elaborada con 100% de hojas nativas y cuenta con más de 24 meses de estacionamiento, lo que le otorga un sabor más asentado y profundo, con notas ahumadas provenientes del tradicional proceso de secado barbacuá.

Gracias a este proceso, la yerba ofrece una mayor duración de la mateada —hasta tres veces más que las variedades tradicionales—, característica valorada por los consumidores habituales de mate.

Con esta edición especial, Rei Verde busca acompañar a los fanáticos del fútbol en un año marcado por la pasión deportiva, sumando una propuesta que combina tradición matera y espíritu futbolero.

Acerca de Rei Verde

Rei Verde es una marca referente de padrón uruguayo en nuestro país. La yerba se produce con materia prima de reservas naturales de Brasil, y tiene la mayor variedad de productos del padrón en Argentina, y dentro de la gama, posee la primera variedad orgánica en el mercado local.

Contacto de la empresa

@reiverdeargentina

Bases y condiciones de los premios: www.reiverde.com.ar

3446-365124

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