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Guale AMBIENTE

Quedó inaugurada la Estación Verde 3 para la disposición de residuos secos en la zona norte

La nueva estación de transferencia funciona en calle 504 y Mosto, frente a la cancha del Club Sudamérica, y permitirá a los vecinos acercar distintos materiales reciclables y residuos especiales de manera segura y ordenada.

23 May, 2026, 17:31 PM

El Gobierno de Gualeguaychú dejó inaugurada la Estación Verde 3, un nuevo centro de transferencia destinado exclusivamente a la recepción de residuos secos y especiales. El predio está ubicado en calle 504 y Mosto, frente a la cancha del Club Sudamérica, y se suma a los otros dos espacios ya existentes en la ciudad.

 

La nueva estación de transferencia recibe plásticos, cartones, chatarras, neumáticos, aceites vegetales y minerales usados, pilas y residuos electrónicos, entre otros materiales secos. En este punto no se reciben residuos de poda.

 

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Mauricio Davico destacó la importancia de acercar este servicio a los barrios y facilitar el acceso de los vecinos a espacios adecuados para la disposición de residuos.

 

“Este espacio va a facilitarle a los vecinos el traslado de basura a un punto cercano”, expresó el presidente municipal, quien además pidió colaboración a toda la comunidad: “No generemos más microbasurales”.

 

Desde el Gobierno municipal remarcaron que las Estaciones Verdes forman parte de las políticas ambientales que promueven la correcta separación y disposición de residuos, contribuyendo a mantener limpia la ciudad y a reducir la formación de basurales clandestinos.

 

Las tres Estaciones Verdes funcionan en los mismos días y horarios:

- Lunes a sábados, de 7 a 19 horas.

- Domingos, de 8 a 18 horas.

 

Actualmente, los centros de transferencia están ubicados en:

- Tropas y Presidente Perón, frente al predio del ex Frigorífico.

- Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.

- Calle 504 y Mosto, frente a la cancha del Club Sudamérica.

 

Las Estaciones Verdes permiten a los vecinos disponer de manera responsable residuos especiales y materiales reciclables que no son retirados por el servicio domiciliario habitual, promoviendo una ciudad más limpia y sustentable.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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AMBIENTE BARRIOS RESIDUOS VECINOS

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