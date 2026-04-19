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Refuerzan controles ante la presencia de caballos en el ejido urbano

Se recuerda a los vecinos que, mediante la Ordenanza n.° 12.969/2024, está prohibida la tenencia de equinos entre los límites del ejido urbano. Por consultas o denuncias, comunicarse al 3446-332264.

19 Abr, 2026, 16:06 PM

La Ordenanza n.° 12.969/2024 apunta a fortalecer la seguridad, reducir riesgos sanitarios y preservar el ambiente en sectores densamente poblados y establece que, el ejido urbano está delimitado: al norte por boulevard Nicolás Montana y 2 de Abril; al sur por avenida Parque Cándido Irazusta y General Artigas; al este por el río Gualeguaychú —incluyendo Camino de la Costa—; y al oeste por boulevard Antonio Daneri y Pedro Jurado.

 

“La presencia de equinos en el ejido urbano representa un riesgo para la salud ambiental y la seguridad vial. Estas medidas no son aisladas, forman parte de una política pública que busca ordenar el territorio y garantizar condiciones adecuadas tanto para los animales como para la comunidad”, expresó al respecto la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

 

Se solicita a quienes posean caballos en la ciudad que los retiren del ejido y los trasladen a zonas autorizadas, a fin de evitar sanciones y eventuales secuestros. El incumplimiento de la normativa puede derivar en el retiro de los animales tanto en espacios públicos como privados, además de la aplicación de multas.

 

Para más información o para denunciar la presencia de equinos sueltos, se encuentra disponible la línea telefónica 3446-332264.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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