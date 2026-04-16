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Guale PUENTE

Zárate-Brazo Largo: arreglan el puente en la zona del choque de camiones

El siniestro ocurrió el martes 31 de marzo. Se realizan otras obras en el corredor.

16 Abr, 2026, 19:54 PM

La empresa Autovía del Mercosur informó que continúan desarrollándose tareas de mantenimiento, mejora y puesta en valor en distintos sectores del corredor concesionado, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y las condiciones de circulación.

 

En el Complejo Zárate – Brazo Largo, se avanza con la reparación del Puente Urquiza, a raíz del siniestro ocurrido el pasado 31 de marzo que involucró camiones en ese sector. Asimismo, se ejecutan trabajos de señalización horizontal en ambos puentes, mejorando la visibilidad y ordenamiento del tránsito.

 

En este mismo sector, se realizó la extracción de panales de abejas en estructuras del puente, los cuales generaban interferencias eléctricas y riesgo de cortocircuitos.

 

Sobre la Ruta Nacional 14, se llevan adelante tareas de desmonte detrás de barandas de defensa en el tramo comprendido entre Cuatro Bocas y Paso de los Libres, con el objetivo de mejorar la visibilidad lateral y las condiciones de seguridad.

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PUENTE MANTENIMIENTO CHOQUE DE CAMIONES SINIESTRO Seguridad Vial

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