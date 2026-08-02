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Guale POLICIALES

Recuperaron una bicicleta robada y detuvieron a dos personas

Una mujer de 35 años y un hombre de 29 fueron aprehendidos este domingo luego de ser sorprendidos trasladando una bicicleta que había sido robada minutos antes en la ciudad.

2 Ago, 2026, 15:55 PM
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El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Segunda y se inició alrededor de las 11:30, cuando el Comando Radioeléctrico alertó sobre la sustracción de una bicicleta rodado 26 en inmediaciones de Pellegrini y Avenida Parque, aportando las características físicas y de vestimenta de los presuntos autores.

 

Minutos después, los efectivos localizaron a los sospechosos en la intersección de Montevideo y Belisario Roldán, donde fueron identificados mientras llevaban el rodado denunciado como sustraído.

 

Al constatar que coincidían con la descripción brindada por la víctima, la Policía procedió a la aprehensión de ambas personas y al secuestro de la bicicleta.

 

La Fiscalía interviniente fue informada de lo sucedido y dispuso las diligencias de rigor. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el rodado fue recuperado.

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