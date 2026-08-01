La derogación de la Ley del Libro: una amenaza a la bibliodiversidad argentina

Ambas normas, vigentes desde 2001, fueron pensadas para proteger la bibliodiversidad y poner en valor toda la cadena de producción del libro, desde el autor hasta el lector.

La discusión se reabrió tras conocerse el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que forma parte de un paquete más amplio orientado a modificar y derogar decenas de leyes en distintos sectores de la economía. Entre los puntos que generaron mayor rechazo del sector editorial se encuentra el artículo que dispone la derogación de la Ley 25.542, la cual garantiza que cada título mantenga un mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar el lugar donde se comercialice.

El anteproyecto también introduce cambios en la Ley 25.446, entre ellos la eliminación del Fondo Nacional de Fomento y de la disposición que habilita al Estado a adquirir parte de la primera edición de autores argentinos para fortalecer el patrimonio bibliográfico nacional.

¿Cómo afecta esto al público general?

Actualmente, en Argentina, los precios de los libros los fija cada editorial y se deben respetar. La Ley 25.542 no constituye un subsidio estatal, ni representa un gasto público. Es un marco normativo equitativo —extendido en las industrias culturales más avanzadas del mundo, como Alemania, Francia o España— que evita la concentración del mercado y permite que todos puedan comercializar libros al mismo precio.

Si se elimina o se modifica esta ley, las librerías pueden desaparecer; y sin librerías no hay lectores, y sin diversidad de canales, los catálogos científicos, literarios y ensayísticos quedan invisibilizados. Cámaras del sector, como la Cámara Argentina del Libro, ya advirtieron que la medida pondría en riesgo una herramienta clave para sostener la diversidad editorial y el acceso federal a la lectura, y libreros independientes citan como antecedente preocupante el caso de Inglaterra, donde la desregulación del precio único derivó en el cierre de un tercio de las librerías del país.

El rol de la Universidad Pública en el mercado editorial

Desde la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER) se trabaja diariamente con librerías, distribuidoras, imprentas, diseñadores, correctores y editores, entre otros actores de la cadena del libro. Modificar esta ley favorece la concentración y monopolización del mercado, y afectaría directamente a las Editoriales Universitarias y, en particular, a la Editorial de la UNER.

Las universidades públicas argentinas, representadas en esta red, consideran fundamental proteger los valores amparados por estas leyes. El libro no es solo un objeto comercial: es un vehículo de conocimiento y cultura desde hace siglos.