Aclaran los farmacéuticos: “venta libre” significa “sin receta”, no vender en cualquier lado

LOS MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE SOLO PUEDEN DISPENSARSE EN FARMACIAS

La reciente decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de modificar la condición de venta de determinados medicamentos ha generado preocupación en el ámbito sanitario.

Si bien la medida implica que algunos productos dejen de requerir receta médica para su dispensación, ello no significa que puedan comercializarse fuera de las farmacias.

En la provincia de Entre Ríos, la legislación vigente establece que todos los medicamentos, incluidos los de venta libre, deben ser dispensados exclusivamente en farmacias, bajo la responsabilidad y el asesoramiento del profesional farmacéutico.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos manifestamos nuestro desacuerdo con una decisión que, a nuestro entender, incrementa los riesgos de la automedicación y debilita un modelo sanitario basado en el uso responsable de los medicamentos.

Los medicamentos no son productos de consumo común. Aun cuando no requieran receta médica, poseen indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos e interacciones que hacen indispensable la intervención del farmacéutico para orientar a cada paciente y promover un uso seguro.

Por ello, reiteramos que la condición de venta libre no habilita su comercialización en kioscos, supermercados, autoservicios, plataformas digitales ni otros establecimientos no autorizados. En Entre Ríos, la normativa vigente dispone que su expendio debe realizarse únicamente en farmacias habilitadas.

El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos continuará defendiendo el modelo sanitario previsto por nuestras leyes, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente y reafirmando el rol del farmacéutico como profesional de la salud, en resguardo de la seguridad de la población.