Comenzaron los trabajos previos al asfaltado en calle López y Planes

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, dio inicio este lunes al proceso de pavimentación en calle Vicente López y Planes, en el tramo comprendido entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva, un sector ubicado en las inmediaciones del Hospital Centenario.

Se trata de una traza de perfil residencial, motivo por el cual la mejora de su superficie de circulación adquiere especial relevancia para vecinos que transitan a diario por ese sector.

Durante la primera jornada de trabajo se ejecuta el desmonte, una etapa inicial que consiste en el retiro de la capa superior de suelo deteriorada e inestable y de los materiales sueltos presentes en la traza, con el objetivo de dejar expuesto un terreno firme y nivelado sobre el cual se apoyarán, más adelante, las distintas capas que componen la estructura del pavimento.

Una vez completado ese trabajo, personal de la Dirección de Obras Sanitarias revisará las conexiones domiciliarias de agua potable y cloacas para ejecutar las reparaciones que resulten necesarias, además del distribuidor central de ambos servicios, con el fin de evitar futuras excavaciones sobre la calle una vez finalizada la obra.

El proceso de asfaltado contempla, en primer término, la conformación de una base de suelo cemento, una mezcla de suelo natural, cemento y agua que se compacta hasta lograr una capa de alta resistencia y estabilidad estructural para soportar el tránsito vehicular.

Luego se aplicará el riego asfáltico, una capa de material bituminoso que se distribuye de manera uniforme para garantizar la correcta adherencia entre la base y la carpeta definitiva; y, por último, se procederá a la colocación del asfalto propiamente dicho, que dará forma a la superficie de rodamiento y habilitará la circulación normal en esa cuadra.

Este caso en calle López y Planes abarca 210 metros lineales y una superficie de 1.220 metros cuadrados correspondientes a esa cuadra, que forma parte del Cuadrante n° 3 del Plan de Pavimentación de 150 Cuadras.

La obra se enmarca en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

Este tipo de intervenciones sobre la infraestructura vial resulta clave para mejorar la circulación vehicular y peatonal en los barrios, además de reforzar las redes de servicios básicos que llegan a cada vivienda, en el marco de una gestión que priorizó la ejecución del Plan de Pavimentación de 150 Cuadras como una de las políticas públicas centrales para la ciudad.