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Guale ANTENA POLÉMICA

Vecinos convocan a manifestarse contra la antena 5G que se instalará en Obras Sanitarias

La convocatoria es para este jueves a las 17 horas en 2 de Abril y Puerto Argentino. Bajo el lema “cuidemos el agua, protejamos el ambiente”, rechazan la instalación de una antena dentro del predio municipal.

16 Sep, 2026, 19:39 PM
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En Gualeguaychú, los vecinos del barrio Obras Sanitarias rechazan la instalación de una antena 5G promovida por Telecom Argentina en la intersección de Schachtel y 2 de Abril. Los residentes piden al intendente Mauricio Davico suspender el proyecto, calificándolo de ilegal e inconstitucional debido a la falta de consulta previa y la proximidad de escuelas y centros de salud.

 

Manifiestan que la infraestructura viola la normativa ambiental y pone en riesgo la salud de la población, especialmente niños y jóvenes. El proyecto renueva el rechazo producido en el año 2009 cuando bajo la gestión de otro intendente se había avanzado hasta la construcción de la plataforma dentro del predio de Obras Sanitarias Municipal, pero el rechazo de vecinos dio marcha atrás con el proyecto.

Hace pocos meses sucedió lo mismo con un intento de colocación dentro de una plaza ubicada a dos cuadras del lugar, pero se desestimó la obra por el mismo motivo.

 

Este jueves, a las 17 horas los vecinos invitan a toda la comunidad a participar en defensa de la salud de todos.

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