El Pre Cosquín 2027 ya tiene jurado para la sede Gualeguaychú

Gualeguaychú volverá a ser sede del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027, que se desarrollará los días 31 de octubre y 1 de noviembre y reunirá a artistas de distintos puntos del país en competencias de música y danza folklórica.

Para esta nueva edición, el jurado estará integrado por Emanuel Ayala, Cristian Capurelli, Yanina Mariel Figueroa y Mauro Gorosito, referentes con trayectoria en diferentes disciplinas vinculadas al folklore.

Emanuel Ayala, oriundo de Río Negro, es cantante, músico, autor y compositor, además de profesor universitario de danzas folklóricas. Fue ganador del Pre Cosquín 2025 en el rubro Solista Vocal y reconocido como Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Su recorrido artístico comprende la música y la danza, con presentaciones en escenarios nacionales e internacionales.

Cristian Capurelli es autor, compositor y docente de música, con trayectoria dentro del cancionero popular folklórico. Sus obras han sido interpretadas por artistas de diferentes puntos del país y ha participado en festivales y escenarios nacionales. Además, se desempeñó como jurado en distintas sedes del Pre Cosquín y en el Festival Nacional del Malambo de Laborde.

En danza, el jurado contará con la participación de Yanina Mariel Figueroa, bailarina, coreógrafa y docente con experiencia en competencias y formación artística. Fue ganadora en Cosquín y Laborde y se desempeña como jurado técnico en certámenes de alcance nacional.

También formará parte Mauro Gorosito, técnico en Danzas Tradicionales Argentinas, jurado en certámenes de todo el país y bailarín con títulos nacionales obtenidos en diferentes disciplinas del folklore.

El Pre Cosquín alcanzará en 2027 su 55.ª edición y continuará ofreciendo un espacio de participación y proyección para artistas vinculados con la música y la danza folklórica.

Podrán participar personas mayores de 16 años en los rubros Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Instrumental, Solista Instrumental, Solista de Malambo, Conjunto de Malambo, Pareja de Danza Tradicional, Pareja de Danza Estilizada y Conjunto de Danza Folklórica.

La convocatoria está abierta a artistas de todo el país. Las inscripciones permanecerán disponibles hasta el 27 de octubre y deberán realizarse a través del correo electrónico [email protected].

Con la realización de esta instancia, el Gobierno de Gualeguaychú integra nuevamente el circuito de sedes del Pre Cosquín, posibilitando que artistas locales, regionales y nacionales participen de la etapa clasificatoria para uno de los principales escenarios del folklore argentino.