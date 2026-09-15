Sube la temperatura en Entre Ríos y el fin de semana podría rozar los 30 grados

El frío comenzará a perder terreno este martes 15 de septiembre en Entre Ríos, en el inicio de una semana que estará marcada por un progresivo aumento de las temperaturas. La jornada arrancará con registros de entre ocho y nueve grados, pero durante la tarde las máximas alcanzarán los 20 grados en distintos puntos de la provincia.

En Paraná, La Paz, Concordia y Federación se esperan mínimas cercanas a los nueve grados y máximas de alrededor de 20. En tanto, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú tendrán un comienzo algo más frío, con ocho grados, aunque por la tarde los termómetros también llegarían a los 20.

El cielo permanecerá entre despejado y parcialmente nublado durante buena parte de la jornada y no se esperan precipitaciones. Los vientos serán leves a moderados, aunque en algunos sectores podrían alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Qué pasará durante los próximos días

El miércoles continuará con condiciones similares en buena parte del territorio entrerriano. Paraná y las localidades del norte mantendrán máximas cercanas a los 20 grados, mientras que en el sur se producirá un descenso transitorio de la temperatura.

En Concepción del Uruguay y Gualeguaychú se esperan mínimas de aproximadamente siete grados y máximas que rondarán los 17. Tampoco se anticipan lluvias significativas.

A partir del jueves comenzará a sentirse con mayor claridad el cambio de condiciones. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 22 grados en buena parte de Entre Ríos, mientras que las mínimas se ubicarían alrededor de los 10.

El viernes continuará la tendencia ascendente y los registros vespertinos llegarían a los 23 grados.

Un fin de semana casi veraniego

El salto térmico más importante se produciría durante el fin de semana. Para el sábado se anticipan hasta 26 grados en Paraná y La Paz, 25 en Concordia y Federación y alrededor de 24 grados en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

El domingo podría convertirse en el día más cálido de la semana. Paraná, La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay alcanzarían máximas cercanas a los 29 grados, mientras que Concordia y Federación rondarían los 26.

También aumentarán las temperaturas mínimas, que para entonces se ubicarían entre los 13 y 15 grados.

De esta manera, Entre Ríos atravesará una semana de marcado ascenso térmico y sin lluvias importantes a la vista. En apenas unos días, la provincia pasará de amaneceres con menos de 10 grados a tardes con temperaturas cercanas a los 30.

Fuente: AIM