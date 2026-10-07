Recrean la historia del histórico buzón de 25 de Mayo y Rocamora, instalado en el Gualeguaychú de 1897

La propuesta de los museos municipales reúne arte, comunicación y patrimonio mediante la creación de tarjetas postales. Con más de cuatro años de trayectoria, recupera la historia del emblemático buzón de 25 de Mayo y Rocamora.

En el marco del aniversario de Gualeguaychú, que el próximo 18 de octubre cumplirá 243 años, la Dirección de Cultura, a través de los museos , invita a las comunidades educativas a sumarse a Red Postal, una propuesta del Programa Municipal de Educación Patrimonial que conecta escuelas y museos mediante imágenes, palabras e historias compartidas.

Desde hace más de cuatro años, Red Postal promueve la creación y el intercambio de tarjetas postales como una oportunidad para conocer el patrimonio local, estimular la creatividad y fortalecer el sentido de pertenencia. En esta edición, la temática “Cumpleaños de Gualeguaychú” invita a los estudiantes a expresar sus miradas sobre la ciudad: sus paisajes, sus museos, sus historias y los lugares o recuerdos que consideran significativos.

La iniciativa recupera el arte postal, una práctica artística que utiliza el correo para compartir creaciones y establecer una comunicación libre y participativa. Al combinar palabras, imágenes, signos y colores, acerca el arte a las personas y genera intercambios por fuera de los espacios tradicionales de exhibición. Cada producción tiene un destinatario y forma parte de una red: crear una postal implica también pensar qué se quiere comunicar y con quién compartirlo.

Esta experiencia se vincula con la historia del buzón de hierro ubicado en 25 de Mayo y Rocamora, instalado en 1897 y conservado en su emplazamiento original. Único sobreviviente de los antiguos buzones de la ciudad, recuerda una época en la que cartas y postales transportaban noticias, afectos y relatos de la vida cotidiana.

Su permanencia es resultado del compromiso de distintas generaciones. Floreal y Homero Crespo, propietarios del antiguo Bazar Alemán, fueron sus guardianes durante años. Humberto Brumatti, trabajador del correo y estudioso de su historia, impulsó su declaración como patrimonio histórico cultural de Gualeguaychú, establecida por la Ordenanza N.º 9515/91. En 2014, los vecinos conocidos como “Los Amigos del Buzón” lo recuperaron del deterioro, lo pintaron y protegieron. A estos esfuerzos se sumó la restauración municipal emprendida en 2024.

Red Postal acerca esa historia a las nuevas generaciones y propone continuarla desde la participación. A través de la producción artística y escrita, los estudiantes pueden reconocer el valor del patrimonio, reinterpretarlo y contribuir a transmitirlo. La propuesta integra contenidos para desarrollar experiencias compartidas entre estudiantes, docentes, familias y museos.

La participación se centrará en la realización de postales en el aula, utilizando dibujo, collage, escritura y otras técnicas gráficas. El programa facilitará un modelo de tarjeta postal y estampillas vinculadas con los museos locales. Cada producción incluirá una imagen, un breve mensaje, su destinatario y los datos de la institución educativa.

Las instituciones interesadas deberán comunicarse al 3446 - 501180 con la Lic. en Artes Marianela Muñoz, docente del Museo Casa Natal de Fray Mocho y responsable del programa, para recibir los materiales y coordinar su participación. En ese intercambio se acordarán las modalidades de entrega y circulación de las postales y las posibles actividades complementarias.

La invitación es para celebrar Gualeguaychú desde las voces y las creaciones de sus estudiantes, sumando nuevos mensajes a una historia de comunicación y cuidado del patrimonio que continúa construyéndose colectivamente.