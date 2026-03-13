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Guale

El auto robado fue encontrado en la zona sur de la ciudad

El Renault 12 robado por dos personas en Santa Fe casi Urquiza fue hallado este viernes por personal de Comisaría Octava en inmediaciones de calles Samaniego y Loa Algarrobos.

13 Mar, 2026, 21:22 PM

En horas de la noche, alrededor de las 20:00, personal policial de Comisaría Octava que se encontraba realizando recorridas preventivas por la jurisdicción, en inmediaciones de calles Los Algarrobos y Samaniego, en el marco de tareas tendientes al esclarecimiento de un hecho de robo automotor, localizó un vehículo que presentaba características coincidentes con uno denunciado como sustraído.

 

Se trata de un automóvil marca Renault 12, color gris, con dominio colocado y visible, el cual guardaría relación con el rodado denunciado como sustraído el día anterior por una ciudadana en Comisaría Cuarta.

 

Ante esta situación, se informó de inmediato al Fiscal en turno, quien dispuso el formal secuestro del vehículo y el inicio de actuaciones de oficio a fin de establecer la verdadera propiedad y procedencia del mismo.

 

En el lugar intervino personal de Policía Científica, mecánico policial, efectivos de la División Investigaciones y de Inteligencia Criminal, quienes llevaron adelante distintas diligencias y tareas investigativas. Asimismo, se realizaron entrevistas a vecinos de la zona.

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