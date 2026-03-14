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Guale FINDE

Fin de semana de ferias comunitarias en Plaza San Martín

La plaza San Martín convoca a emprendedores, actividades culturales y diversas acciones de prevención de la salud.

14 Mar, 2026, 09:43 AM

Las Ferias Comunitarias San Francisco y Norte, con propuestas de emprendedores, actividades culturales y acciones de promoción y prevención de la salud abiertas a la comunidad, se realizarán los días sábado y domingo.

 

El sábado 14 de marzo, de 18 a 22 horas, se llevará a cabo la Feria Comunitaria del barrio San Francisco en la Plaza San Martín. La jornada invitará a vecinos y vecinas a compartir una tarde de comunidad con stands de panificados, ropa, artesanías y productos elaborados por emprendedores locales. Habrá sorteos, artistas invitados, música en vivo y un stand específico de la Subsecretaría de Salud para promoción y prevención.

 

El domingo 15 de marzo, en el mismo horario y lugar, será el turno de la Feria Comunitaria Norte. Con idéntico espíritu solidario, ofrecerá productos variados, participación en sorteos y espectáculos artísticos y musicales, fortaleciendo los lazos entre los vecinos del sector.

 

Estas Ferias Comunitarias brindan oportunidades concretas a emprendedores y artesanos de la ciudad, al tiempo que generan instancias de recreación y participación familiar, reforzando la identidad barrial y el sentido de pertenencia.

 

Desde la Subsecretaría de Salud se resalta que estas iniciativas forman parte de las políticas públicas municipales orientadas a la inclusión social, la promoción de la salud y el acompañamiento a la economía popular. La integración de stands preventivos acerca información y herramientas útiles directamente a la comunidad, combinando el cuidado sanitario con la vida cotidiana.

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