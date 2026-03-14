Se anuncian días de altas temperaturas en Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia jornadas de altas temperaturas en Gualeguaychú.

El sábado la máxima será de 29 grados, pero ya el domingo llegará a 34 y el lunes a 36.

Desde el martes, con alguna inestabilidad que llega, bajarán las temperaturas a menos de 30 grados.

También desde el martes se empieza a observar una baja en las temperaturas mínimas, que oscilarán entre los 17 y los 19 grados.

Además del martes, podría haber inestabilidad los días jueves y viernes, en un comienzo de año con pocas lluvias.