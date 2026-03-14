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Guale EL TIEMPO

Se anuncian días de altas temperaturas en Gualeguaychú

Domingo y lunes, con máximas de 34 y 36 grados. Posible inestabilidad el martes.

14 Mar, 2026, 10:13 AM

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia jornadas de altas temperaturas en Gualeguaychú.

 

El sábado la máxima será de 29 grados, pero ya el domingo llegará a 34 y el lunes a 36.

 

Desde el martes, con alguna inestabilidad que llega, bajarán las temperaturas a menos de 30 grados.

 

También desde el martes se empieza a observar una baja en las temperaturas mínimas, que oscilarán entre los 17 y los 19 grados.

 

Además del martes, podría haber inestabilidad los días jueves y viernes, en un comienzo de año con pocas lluvias.

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