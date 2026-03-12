“Estamos en una pandemia de salud mental”, advierte la psicóloga Irene Fuchs

La profesional advirtió en RADIO MÁXIMA, que la sociedad atraviesa una profunda crisis emocional, que ya había sido anticipada tras la pandemia de Covid 19.

Fuchs explicó que el aislamiento, los duelos no elaborados y los cambios en las formas de vincularse impactaron de forma directa en la salud mental de las personas y en la actualidad se ven reflejados con mayor frecuencia.

“Estamos en una pandemia de salud mental. Esto ya estaba anunciado a partir de la pandemia por Covid, con todas las situaciones de encierro y de aislamiento social que después quedaron instaladas también a través de los dispositivos, los celulares y las redes”, explicó.

Asimismo, señaló que “se han agudizado por los duelos no elaborados, la violencia desatada en esa convivencia forzada y las patologías que no pudieron ser atendidas, lo que desencadenó muertes innecesarias”, señaló.

En ese sentido, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define estos casos como “muertes innecesarias”, porque pueden ser prevenidas.

“Hay que hablar del tema sin minimizarlo”

Fuchs remarcó que uno de los factores negativos es naturalizar los problemas de salud mental, que en situaciones extremas llevan a casos de autodeterminación.

“Lo grave es tener que llegar a tanto para movilizarnos como sociedad. Hay que hablarlo, no como número, sino buscando fuentes para saber qué hacer”, recomendó la psicóloga, y agregó: “Muchas veces la persona se siente más abatida porque no se siente comprendida en este malestar. Se dan recetas fáciles, y creer que es fácil salir de esto es un daño que se hace a las personas”.

En tanto que, respecto a la ideación suicida, la profesional también aclaró que “no solamente la depresión lleva a la ideación. Es un mito que entorpece la prevención”, afirmó. Fuchs subrayó que una persona puede seguir con su vida cotidiana mientras atraviesa un proceso interno.

“Quizás la persona está activa, trabajando o haciendo sus cosas, pero hay un momento en el que hace click, y eso es lo que no hay que permitir que ocurra”, señaló.

Parasuicidios

Finalmente, la profesional también alertó sobre el consumo de alcohol y otras sustancias, sobre las que definió como una forma de evitar el malestar que padecen. El exceso en el uso de dispositivos, como el celular, también podría ser una señal de alerta.

“Muchas veces funcionan como parasuicidios. No me termino de matar, pero me evado del mundo, como si no existiera. Yo sigo existiendo, pero mi mundo desaparece”, analizó.