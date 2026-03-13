El multiespacio “Astra” inaugura el 2 de Mayo con La Renga en Gualeguaychú: los secretos de la megainversión

El empresario David Barrios, hijo de una gualeguaychuense, anunció en RADIO MÁXIMA que el multiespacio “Astra” en el bouevard De León será inaugurado el sábado 2 de mayo con la presentación de la legendaria banda La Renga. Se estima la llegada de unas 30 mil personas.

Barrios, desde los estudios de MÁXIMA, contó que conoce Gualeguaychú desde su infancia y se siente “un vecino más”, ya que hace dos años construyó su casa aquí.

El empresario de la construcción contó que el lugar todavía está en construcción, que tendrá lugar para 50 mil personas, 208 baños y estacionamiento para mil autos, y cuenta con un proyecto para un espacio cerrado para 3 mil espectadores. “Lo vamos a ir parquizando, pero hoy estamos contrarreloj”

En el caso de La Renga, aclaró que la productora del grupo de rock se ocupa de la organización: “La Renga va a alquilar baños químicos, ellos tienen su gente y no es una coproducción. Son gente muy profesional. La Renga va a usar la mitad del predio, ellos calculan 30 mil personas, yo creo un poco más”.

“Estamos hablando con varias productoras, creen que pueden hacer un evento por mes. Yo creo que van a analizar qué pasa con La Renga. Tranquilamente se puede hacer un Cosquín Rock, porque pueden entrar hasta 50 mil personas”, indicó.

Detalles de la inversión

Sobre la historia de la inversión en la ciudad, Barrios remarcó que “Gualeguaychú era una asignatura pendiente, hace dos años hice mi casa sobre el río. Yo quería hacer algo por Gualeguaychú y para Gualeguaychú”.

“Hice un estudio de mercado, estamos cerca de todos los pueblos, Paranacito Fray Bentos, a 220 kilómetros de Buenos Aires…hay mucho potencial. Cuando vi la Expo Moto, pensé en comprar un predio para armar un lugar para hacer recitales y no solo eso, Expo Moto, Show Car…con baños, no me gustan los baños químicos “.

Contó asimismo que “un día conocí al intendente Palito y le pedí una reunión, fue el sábado y me llamaron el lunes, nos reunimos el martes siguiente. Estoy muy conforme con Palito”.

“En la esquina funcionaba un restaurante que se llamaba El Conde, ahí quiero hacer un auditorio, un lugar para 3 mil personas que venga un cantante, por ejemplo Pimpinela, que se haga llueva o truene, como si fuera Movistar Arena pero no tan grande…inclusive obras de teatro que se van a Mar del Plata… Y en verano, si el carnaval está el sábado, armemos algo para el viernes…y el domingo al Ñandubaysal…”, resumió.

"Mi mamá es de Pueblo Nuevo”

Sobre su historia personal, Barrios reveló que “mi mamá es de Pueblo Nuevo, vivía en Pellegrini y Estrada, yo vengo desde la época en que estaba la balsa, venir a Gualeguaychú era como venir a Disney, siempre soñé con hacer una casa y hacer algo, así empezó todo. Mi mamá se fue a Buenos Aires y ahí conoció a mi papá”.

Agregó David Barrios que “mi papá fue vendedor ambulante, un gran trabajador, y yo me crié en la calle vendiendo y me enseñó la cultura del trabajo. Me conozco todos los barrios de Buenos Aires. Después puse un almacén, me agarró la hiperinflación y me mudé a Remedios de Escalada, siempre trabajamos mucho, luego compré una camioneta, después una casa abandonada, luego trabajé con mi tío en la construcción, me hice un local en la esquina, la casa arriba y construí 6 locales, pero tuve épocas complicadas, no tenía vacaciones y conocí el mar a los 30 años. En la construcción empiezo a comprar y vender, y a hacer dúplex, empecé a conectarme con gente que estudia, y empecé a hacer casas y refacciones, compraba terrenos y ladrillos y hasta que un día hago la primera torre de 8 pisos. Trabajo con mis hijos, mi esposa y un equipo de gente”.