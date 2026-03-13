Una camioneta robada en Buenos Aires fue secuestrada en Gualeguaychú

La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú realizó un procedimiento en la vía pública en la tarde de este viernes, sobre un vehículo que registra pedido de secuestro vigente por robo

El mismo se produjo en las recorridas prevencionales efectuadas por el personal de la Brigada, deteniendo la marcha del mismo y consultado mediante sistema SIFCOP, poseía pedido de secuestro vigente de una camioneta a solicitud de la Unidad Fiscal de Instrucción N°2 de Morón, provincia de Buenos Aires.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Fernando Ochoa, se procedió el secuestro del rodado y el traslado a la playa judicial de esta ciudad.

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