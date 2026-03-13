“No forzaron nada, lo encendieron y se lo llevaron”: El testimonio de la propietaria del auto robado en pleno centro

Elena, la propietaria del vehículo relató en RADIO MÁXIMA, que advirtió la situación a la mañana siguiente.

“Desapareció ayer a las dos de la mañana. Nos dimos cuenta a las siete cuando salimos y vimos que el auto ya no estaba en la puerta”, contó.

Según explicó, dos personas quedaron registradas en las cámaras de seguridad donde se puede observar cómo se llevan el vehículo. “Se lo llevaron dos personas. No forzaron la cerradura, lo encendieron y se fueron”, señaló.

Las imágenes de otras cámaras de la zona también permitieron reconstruir parte del recorrido inicial del automóvil tras el robo. “En las cámaras se ve que doblaron por Rucci y después siguieron por 25 de Mayo”, contó la propietaria.

Hasta el momento no se logró obtener más información sobre el paradero del vehículo. “Nos dicen que los buscan para vender los repuestos. No sé cómo voy a encontrar el auto. Era un auto viejo, pero me servía”, expresó.

La propietaria expresó su preocupación por los reiterados hechos de robo que se registran en la ciudad y señaló que “en pleno centro está pasando esto. Eran las dos de la mañana y no es tan tarde. Siempre hay patrullas, pero no se vio nada. En Gualeguaychú está pasando mucho. Publican a cada rato que se roban motos y no sé qué está pasando, era una ciudad tranquila. Esta vez nos tocó a nosotros”, lamentó.