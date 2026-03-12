Vendía zapatillas robadas a una familiar: hace poco había salido de la cárcel

El procedimiento se originó cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas en el barrio Obrero, noroeste de la ciudad, demoraron a un joven, de 24 años de edad, que se encontraba ofreciendo a vecinos un par de zapatillas deportivas. Ante esta situación se procedió a su identificación y retención preventiva.

Minutos más tarde se presentó en el lugar una joven residente del barrio, quien reconoció el calzado como de su propiedad, manifestando que las mismas habían sido sustraídas de su domicilio. Asimismo, se estableció que el aprehendido sería un familiar de la damnificada.

De acuerdo a lo manifestado por la denunciante, no sería la primera vez que el sujeto le sustrae pertenencias con la finalidad de venderlas, señalando que anteriormente también le habrían faltado distintos elementos de su propiedad.

Cabe señalar además que el joven habría recuperado recientemente su libertad tras cumplir una condena previa, circunstancia que fue informada a la autoridad judicial interviniente.

Ante lo sucedido, se procedió al secuestro de las zapatillas y a la aprehensión del sujeto, quedando a disposición de la Justicia mientras se continúan con las actuaciones correspondientes.