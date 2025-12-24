Receta de Vitel Toné reemplazando el peceto por otro corte más económico

Si bien su preparación no resulta económica por la cantidad de ingredientes que lleva y el corte de carne que usa, peceto, dado que es uno de los más costoso, existen otras opciones para reemplazarlo y obtener una preparación muy sabrosa también.

Ingredientes:

Carne: Palomita, Nalga, Paleta, Cuadrada o Tapa de asado.

Verduras: cebolla, zanahoria, cebolla de verdeo, ajo, hojas de Laurel.

Sal y pimienta

Salsa:

200 grs de Mayonesa

200 cc crema de leche

1 lata de lomito de atún en aceite o agua

2 anchoas

1cucharadita de alcaparras (opcional 100 grs de aceitunas sin carozo en vez de las alcaparras)

1 cucharada sopera Mostaza

1 cucharada sopera caldo de cocción

2 huevos duros

Perejil

Procedimiento:

1. En primer lugar hay desgrasar y limpiar bien la carne que hayamos elegido, después la vamos a atar para que quede de forma lo más cilíndrica posible y la vamos a cocinar en una olla con agua, las verduras en trozos grandes, sal y pimienta por alrededor de dos horas.

2. Una vez cocida la carne la dejamos enfriar dentro del mismo caldo, cuando esta la retiramos, cortamos la piola con la cual la atamos y cortamos en fetas finas.

3. Para hacer la salsa ponemos todos los ingredientes en una licuadora (el atún se debe escurrir el líquido), licuamos hasta obtener una mezcla homogénea y se deja 30/45 minutos en heladera hasta q este fría.

4. Para presentarlo ponemos un poco de la salsa en una fuente o plato, las fetas de carne, cubrimos con un poco más de salsa, ponemos por arriba huevo duro rallado, perejil picado, alcaparras o aceituna verde picada y se lleva a heladera, tapado para q no se reseque el huevo, hasta el momento de consumir.

La cantidad de ingredientes en esta receta es para 1,5 kgs de carne aproximadamente.

Alejandro Moreyra - Profesor de IGA Gualeguaychú @russo2802