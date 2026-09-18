¿Qué dicen los últimos sondeos sobre Davico, Rogelio Frigerio y Javier Milei?

El encuestador Jorge Majluff, de la consultora Mercado, analizó en RADIO MÁXIMA que el intendente de Gualeguaychú tiene números “para ser muy competitivo en 2027”, y el gobernador Rogelio Frigerio “está bien, pero le falta consolidar hitos de su gestión”.

En cuanto al presidente Javier Milei, señaló que en todas las ciudades de Entre Ríos su imagen negativa supera a la positiva.

Sobre Davico, indicó que “tengo la última medición hace un par de meses, Davico tenía buenos números para ser muy competitivo en la elección de 2027, aprobado con claridad, aunque no está garantizado nada y faltan meses importantes donde se agudiza la visión del vecino”, y puntualizó que “hay un verano de por medio, que los veranos suelen ser sensibles para los intendentes, por ejemplo con el agua”.

En cuanto a Frigerio, manifestó que “en términos cuantitativos está bien, tiene más números positivos que negativos, pero en términos cualitativos es un poco más flojo porque no hay hito de gestión que lo destaquen”.

En esa línea, opinó que “Frigerio debería fortalecerse, el tema de los alimentos escolares lo perjudicó un poco, si hubiera estado más robusto no lo hubiera perjudicado. Yo creo que van a intentar con el tema de las rutas, por ejemplo, he escuchado que se está trabajando en esa cuestión”.

Agregó que “Frigerio mide mejor que Milei, ampliamente. Milei no hay ciudad desde marzo de este año, donde tenga más imagen positiva que negativa, al revés que Frigerio, que en todas las ciudades tiene más imagen positiva que negativa”.

El peronismo

Por otra parte, consideró que el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, será el candidato a gobernador por el Justicialismo.

Evaluó que “el peronismo está complicado, está en reconstrucción, todavía duramente castigado por una parte de la sociedad. Creo que pasó lo peor, se está calmando, pero hay mucho por recorrer. Hay mucha gente disconforme con el gobierno a nivel nacional, pero para que mire al peronismo como una opción concreta, todavía falta. Hablo a nivel nacional. En la provincia, una figura como Lauritto no espanta. A nivel nacional, Axel es querido por algunos y espanta a otros, lo mismo que Massa”.

“Si la gente está conforme con Frigerio, va a votar a Frigerio. Y si busca opciones, Lauritto no espanta, es transparente, es un buen candidato”, subrayó.